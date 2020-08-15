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15.08.2020 (11:01)

Военные госпитали ЮВО на спецучении развернут эвакоприемники в полевых условиях

Пять военных госпиталей Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения по медицинскому обеспечению развернут приаэродромные, припортовые и прирельсовые эвакуационных приемники.

В ходе выполнения мероприятий по приведению медицинских учреждений в повышенные степени боевой готовности личный состав медучреждений отработает задачи перепрофилизации коечного фонда. Все мероприятия на спецучении военные медики выполнят в условиях строгого противоэпидемического режима.

Кроме того, девять филиалов военных госпиталей ЮВО организуют работу в условиях массового приема раненых и больных.

В специальном учении по медицинскому обеспечению принимают участие 10 военно-медицинских организаций, а также все медицинские воинские части и подразделения общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО).

Специальные учения по медицинскому обеспечению пройдут на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа с.г.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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