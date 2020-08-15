15.08.2020 (10:59)

Военнослужащим ЮВО вручат жилищные субсидии на МВТФ «Армия-2020» в Ростовской области

Командование Южного военного округа (ЮВО) вручит 10 военнослужащим свидетельства на предоставление жилищной субсидии и целевого жилищного займа накопительно-ипотечной системы (НИС) для постоянного проживания на сумму более 50 млн. рублей на открытии Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» Ростовской области.

За I полугодие 2020 года обеспечены постоянным жильем 771 семья военнослужащих ЮВО, из них 752 военнослужащим выплачена субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения на сумму около 6,5 млрд. рублей. Жилищной субсидией обеспечены 362 военнослужащих, имеющих трех и более детей. Средняя сумма выплаты жилищной субсидии составляет 8,7 млн. рублей. Специализированными жилыми помещениями обеспечены 1971 военнослужащий.

Более 4 тыс. военнослужащих включены в реестр участников НИС. Более 1,6 тыс. военнослужащих получили свидетельства о праве участников НИС для заключения договора целевого жилищного займа. Более 500 участников НИС получили выплаты накоплений, из них более 100 военнослужащих получили выплаты денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения на общую сумму более 259 млн. рублей.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» будет проводиться в период с 27 по 29 августа, в рамках которого к показу готовятся 16 выставочных площадок на территории 14 субъектов Российской Федерации, а также одна площадка в Армении.

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