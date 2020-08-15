15.08.2020 (10:55)

Военная полиция ЮВО на спецучении «Страж-2020» обеспечит безопасность на стратегически важных объектах

Организацию комендантской службы на стратегически важных объектах обеспечат подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) в ходе специального учения «Страж-2020».

Военные полицейские обеспечат охрану временной паромной переправы на реке Волга в Астраханской области. Согласно замыслу учения, инженерные подразделения ЮВО восстановили транспортное сообщение между берегами Волги вблизи железнодорожной станции Трусово. Военной полиции предстоит организовать комендантскую службу и обеспечить правопорядок при движении транспортных и людских потоков по паромному мосту.

Также задачи комендантской службы военным полицейским на спецучении предстоит выполнить в Адыгее, где подразделение железнодорожных войск установило временный железнодорожный мост на реке Лаба у населенного пункта Кошехабль.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» пройдет на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа с.г.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполнят на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

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