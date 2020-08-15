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15.08.2020 (10:53)

Военная полиция ЮВО на спецучении «Страж-2020» выполнит задачи в рамках миротворческих миссий в условиях вооруженного конфликта

Задачи организации службы батальона военной полиции в условиях международного военного конфликта выполнят подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении «Страж-2020».

Военные полицейские обеспечат охрану центра примирения враждующих сторон, отработав отражение нападения диверсионной разведывательной группы на наблюдательный пост. Подразделение усиления батальона военной полиции блокирует захваченный диверсантами объект и уничтожит условного противника.

Также военные полицейские обеспечат безопасность и охрану условных беженцев при сопровождении их в фильтрационный лагерь.

Подразделения военной полиции на учении продемонстрируют порядок обеспечения безопасности при проведении гуманитарной акции, а также совместно с военной автоинспекцией организуют сопровождение сотрудников полевого банка.

В процессе обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники военной полиции задействуют на учении новое транспортное средство ВАИ с использованием беспилотного летательного аппарата, предназначенного для розыска отставшей и похищенной техники.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» пройдет на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа с.г.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполнят на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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