15.08.2020 (10:36)

Пятнадцатитысячному кандидату на военную службу по контракту вручили ценный подарок в пункте отбора во Владикавказе

Пятнадцатитысячному кандидату на военную службу по контракту вручили ценный подарок в пункте отбора (2 разряда) во Владикавказе. Число жителей в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту, увеличивается каждый месяц.

Уже к началу августа текущего года показатели возросли на 10% по сравнению с данными аналогичного периода 2019 года. Всего с января по август с.г. в пункт отбора граждан по контракту из республик Северного Кавказа (Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии) обратилось около 1,6 тыс. человек, а в 2019 году более 1,4 тыс. граждан.

Высокая заинтересованность кандидатов в прохождении службы по контракту обусловлена повышением уровня социального обеспечения военнослужащих, перспективами повышения образовательного уровня в вузах Минобороны России, профессионального и карьерного роста.

«Пункт отбора на военную службу по контракту во Владикавказе сформирован 1 декабря 2013 года. За время его существования из республик Северного Кавказа обратилось более 15 тысяч кандидатов на военную службу по контракту. Сегодня мы отмечаем пятнадцатитысячного кандидата на военную службу по контракту. Кандидату были предложены должности в соединениях и воинских частях Южного военного округа, после чего он приступил к отборочным мероприятиям. Также ему был презентован ценный подарок от сотрудников пункта отбора на военную службу по контракту», – пояснил офицер по тестированию и профессиональной ориентации пункта отбора капитан Виталий Дмитриев.

Все кандидаты проходят проверку состояния здоровья, сдачи нормативов по физической подготовке и профессионально-психологических качеств, в рамках которого заполняют более 10 тестов и отвечают почти на 800 вопросов.

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