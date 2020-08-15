15.08.2020 (10:14)

Более 150 контрактников ЮВО прибыли для прохождения «курсов выживания» в Волгоградской области

Более 150 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) по контракту прибыли в Волгоград для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки с элементами «курса выживания» на базе отдельного учебного железнодорожного батальона.

В рамках «курса выживания» обучаемые освоят основные воинские дисциплины, пройдут «обкатку» танками, преодолеют огненно-штурмовую полосу, научатся готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

При этом основное внимание в обучении будет уделено тактической, огневой, физической военно-медицинской подготовкам.

По оценке командования, данные курсы позволяют максимально объективно проверить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы.

В настоящее время обучение на курсах интенсивной общевойсковой подготовки проходят около 200 военнослужащих по контракту.

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