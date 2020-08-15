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15.08.2020 (10:05)

Более 30 экипажей боевых вертолетов ЮВО перебазировались в Волгоградскую область для проведения учений

Экипажи боевых вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО из Ставропольского края и Кубани перебазировались на запасной аэродром в Волгоградскую область в рамках проходящих масштабных специальных учений войск Южного военного округа (ЮВО).

Подразделения наземных служб и экипажи боевых машин отработали подготовку вертолетов Ми-35М, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-8АМТШ к выполнению задач по предназначению, а также к передислокации на запасной аэродром.

В течение недели соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также подразделения ПВО общевойсковых объединений проведут воздушные операции с наступательными и оборонительными целями на территории от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до Астраханской области.

Специальные учения по обеспечению войск ЮВО проходят одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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