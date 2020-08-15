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15.08.2020 (07:45)

Корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ примут участие в комплексе тактических учений с силами в дальней морской зоне

Корабли соединений Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в комплексе тактических учений с группировкой сил в дальней морской зоне. В составе отряда флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», корветы «Громкий» и «Совершенный», малые противолодочные корабли и суда обеспечения.

На переходе морем отряд провёл учение в ходе которого совершенствовалась коллективная оборона от средств воздушного нападения условного противника на стороне которого действовала ракетно-катерная группа в составе двух ракетных катеров. Экипажи кораблей отработали весь алгоритм оборонительных действий за исключением практического применения оружия.

Комплекс тактических учений планируется провести в текущем месяце у побережья Камчатки, на Чукотском полуострове и в акватории Охотского моря. К ним будут привлечены самолёты и вертолёты морской авиации ТОФ, а также части Береговых войск.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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