15.08.2020 (07:30)

Специалисты РХБ защиты ВВО на плановых занятиях ликвидировали последствия условной ЧС

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, в ходе полевого выхода ликвидировали последствия условной техногенной ЧС на полигоне Цугол Забайкальского края.

Военнослужащие отработали вопросы ведения радиационной, химической и биологической разведки, аэрозольного противодействия, выполнения дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники. Эти и многие другие вопросы боевой подготовки подразделений были проверены в ходе полевого выхода. Кроме того, экипажи машин химической разведки, а также группы специальной обработки с использованием автомобильных лабораторий, авторазливочных станций, машин постановки термодымовых завес выполнили свыше 150 задач с отработкой нормативов по тактико-специальной подготовке.

Всего на полевой выход войск РХБ защиты общевойсковой армии ВВО привлечено более 300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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