15.08.2020 (07:00)

В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, завершились сборы с гранатометчиками

На полигонах Восточного военного округа в Республике Бурятия гранатометчики ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и снайперы уничтожали различные цели в рамках, проводимых с военнослужащими сборов, которые завершились итоговыми комплексными контрольными занятиями.

Гранатометчики совершенствовали знания в классификации цели, умении точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику на максимальной дальности.

Снайперы действовали в паре с гранатометчиками, изучали теоретические основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле боя.

На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработали различные способы скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, навыки использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и корректированию огня.

На завершающем этапе сборов с военнослужащими провели комплексные контрольные занятия.

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