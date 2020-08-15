15.08.2020 (06:30)
В Бурятии военные полицейские ВВО отработали задачи по противодействию терроризму
В Республике Бурятия с подразделениями военной полиции Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение, в ходе которого были отработаны задачи по противодействию терроризму.
В ходе практической части учения подразделения военной полиции совершили марш к местам дислокации военных объектов для обеспечения охраны и правопорядка. Помимо этого, были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.
Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей сотрудники военной полиции осуществили задержание условных террористов.
В мероприятии было задействовано более 80 военнослужащих.
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