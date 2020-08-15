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15.08.2020 (06:00)

Танкисты ВВО выполнили комплекс огневых задач в Бурятии

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, на текущей неделе выполнили упражнения контрольных стрельб из танков Т-72Б штатным снарядом в рамках подготовки к тактическим учениям на полигоне «Бурдуны».

В ходе подготовки к выполнению упражнений военнослужащие прошли инструктаж и сдали зачет на знание требований безопасности при выполнении стрельб. В практической части занятий экипажи отработали элементы загрузки снарядов, выдвижения на огневой рубеж и стрельбы по движущимся целям на дальности до двух километров.

Стрельбы боевых экипажей танков носили соревновательный характер. После окончания стрельб был выявлен лучший экипаж и награжден переходящим кубком и почетными вымпелами. Лучшие результаты стрельбы показал экипаж победителей «Танкового биатлона» прапорщика Бато Цыдыпова.

Всего к стрельбам было привлечено более 50 единиц военной техники и около 200 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ
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