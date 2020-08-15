15.08.2020 (05:30)

Военная полиция ВВО в Забайкалье приняла участие в специальном учении

В рамках проведения специальных учений военной полиции (ВП) Восточного военного округа (ВВО), на одном из этапов состоялась комплексная тренировка по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. Этап учения прошел на территории межвидового полигона «Цугол» в Забайкальском крае.

В ходе практических действий военные полицейские совместно с экипажами военной автомобильной инспекции (ВАИ) осуществили сопровождение колонны военной техники. В ходе марша в назначенный район движущаяся колонна была атакована силами диверсионной группы условного противника в составе нескольких десятков человек.

Для прикрытия отхода колонны группа боевого охранения на бронеавтомобилях, с применением стрелкового оружия и специальных средств, вступила в условный бой с применением специальных средств. Захватив и уничтожив «террористов», колонна продолжила движение по установленному маршруту.

В общей сложности, на практическом этапе учения приняло участие порядка 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц специальной техники.

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