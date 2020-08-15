15.08.2020 (05:00)

Специалисты материально-технического обеспечения ВВО в Забайкалье доставили в труднодоступные районы более 100 тонн различных грузов

В рамках проведения специальных учений подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), состоялась комплексная тренировка по организации автомобильного движения и доставке материальных средств, в труднодоступные районы. Этап учения прошел на межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае.

В ходе практических действий специалисты МТО одновременно навели два моста через реку Онон, протяженностью каждого более 100 метров. Во время преодоления водной преграды движущаяся колонна была замаскирована, силами подразделений аэрозольного противодействия, от средств разведки и воздушного наблюдения условного противника.

В дальнейшем военным удалось в короткие сроки доставить более 100 тонн грузов в труднодоступные и отдаленные районы региона.

В общей сложности, в практическом этапе учения приняло участие свыше 300 военнослужащих и задействовано свыше 1000 единиц специальной техники.

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