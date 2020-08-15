15.08.2020 (03:00)

Заместитель министра обороны - начальник ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов провёл встречу с военнослужащими подводных сил ТОФ

13 августа 2020 г. заместителем Министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генералом-полковником Андреем Картаполовым в рамках рабочей поездки в войска (силы) Восточного военного округа проведена встреча с военнослужащими и членами их семей Вилючинского гарнизона.

Во встрече, которая прошла в Базовом матросском клубе подводных сил ТОФ, принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов, представители органов местного самоуправления, привлекались также должностные лица командования Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, центральных органов военного управления.

В ходе встречи обсуждались планы развития и благоустройства Вилючинска, вопросы социально-бытового обслуживания и медицинского обеспечения, развития социальной инфраструктуры, культуры и досуга, применения гибкой политики формирования тарифов на услуги ЖКХ.

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