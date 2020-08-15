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15.08.2020 (08:00)

В Псковское соединение ВДВ прибыла команда Республики Беларусь для участия в международном конкурсе «Десантный взвод - 2020»

Сегодня в Псковское гвардейское соединение Воздушно-десантных войск для участия в конкурсе «Десантный взвод», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020», прибыла команда-участница из Республики Беларусь.

Участники команды прибыли самолетом военно-транспортной авиации на аэродром «Кресты» под Псковом. На аэродроме специалистами медицинского отряда соединения ВДВ была организована термометрия личного состава, а по прибытию на территорию соединения все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр.

По прибытии в часть команды-участники конкурса по полевой встретили хлебом с солью. Военный оркестр соединения исполнил гимн республики.

С прибывшей командой было проведено занятие по требованиям безопасности, а также пройдена регистрация военнослужащих как участников конкурса.

Ранее в Псков прибыли команды из Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Гвинейской Республики.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Десантный взвод
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