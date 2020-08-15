15.08.2020 (00:16)

Восемь комплектов боевой техники разыграли военные автомобилисты на жеребьевке конкурса АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»

Восемь комплектов автомобильной техники разыграли военные автомобилисты из Беларуси, Узбекистана, Китая и России на жеребьевке конкурса Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

Свыше 40 автомобилей УАЗ «Патриот», КамАЗ с колесной формулой 4х4, 6х6, а также УРАЛ 4320 в составе двух комплектов был передан каждой иностранной делегации и закреплен в формулярах за военными водителями.

В течение 10 суток лучшие военные водители проведут контрольные осмотры военной техники, техническое обслуживание и отработают в ходе 20 тренировок скоростное умение преодоления трассы конкурса в номинациях.

Международный конкурс «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2020 пройдет с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России. Представители России, Беларуси, Китая и Узбекистана поборются за звание лучших специалистов своей номинации.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз на территории 5 государств. Финальные состязания АрМИ-2020 пройдут с 23 августа по 5 сентября.

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