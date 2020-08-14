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14.08.2020 (20:51)

В ходе проведения конкурса «Стратегическое многоборье» Новосибирские ракетчики преодолели условно зараженный участок

Стратегические ракетчики преодолели условно зараженный участок местности в рамках проведения конкурса «Стратегическое многоборье».

По вводной ракетчикам предстояло совершить прохождение условно зараженного участка местности и после его преодоления провести специальную обработку вооружения и техники.

Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных мобильными ракетными комплексами.

Кроме того, в ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.

Финальному этапу конкурса «Стратегическое многоборье» предшествовали соревнования в масштабе соединений и объединений. Победителями станут три команды - по одной от каждой ракетной армии.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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