14.08.2020 (20:51)

В ходе проведения конкурса «Стратегическое многоборье» Новосибирские ракетчики преодолели условно зараженный участок

Стратегические ракетчики преодолели условно зараженный участок местности в рамках проведения конкурса «Стратегическое многоборье».

По вводной ракетчикам предстояло совершить прохождение условно зараженного участка местности и после его преодоления провести специальную обработку вооружения и техники.

Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных мобильными ракетными комплексами.

Кроме того, в ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.

Финальному этапу конкурса «Стратегическое многоборье» предшествовали соревнования в масштабе соединений и объединений. Победителями станут три команды - по одной от каждой ракетной армии.

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