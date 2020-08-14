14.08.2020 (20:51)
В ходе проведения конкурса «Стратегическое многоборье» Новосибирские ракетчики преодолели условно зараженный участок
Стратегические ракетчики преодолели условно зараженный участок местности в рамках проведения конкурса «Стратегическое многоборье».
По вводной ракетчикам предстояло совершить прохождение условно зараженного участка местности и после его преодоления провести специальную обработку вооружения и техники.
Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных мобильными ракетными комплексами.
Кроме того, в ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.
Финальному этапу конкурса «Стратегическое многоборье» предшествовали соревнования в масштабе соединений и объединений. Победителями станут три команды - по одной от каждой ракетной армии.