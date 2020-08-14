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14.08.2020 (20:41)

Палубные истребители Северного флота провели тактическое учение в Заполярье

Сегодня экипажи отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота на самолётах МиГ-29К завершили лётное тактическое учение по истребительному прикрытию развёртывания бомбардировочной авиации в Арктике.

Учение проходило над территорией Кольского полуострова и Баренцевым морем в соответствии с планом боевой подготовки лётного состава объединения ВВС и ПВО Северного флота. В нём было задействовано 10 экипажей МиГ-29К.

Лётчики отработали одиночное и групповое пилотирование на различных высотах, ведение воздушного боя и уход от атаки условного противника.

Полёты осуществлялись с аэродрома Североморск-1 главной базы Северного флота.

Самолёт МиГ-29К является тактическим истребителем-бомбардировщиком корабельного базирования поколения 4+.  Данные машины поступили на вооружение авиации Северного флота пять лет назад. В конце 2016 года они успешно отработали боевые задачи с палубы тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в восточной части Средиземного моря.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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