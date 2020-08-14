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14.08.2020 (20:36)

В Пермском СВУ завершился набор воспитанников

В Пермском суворовском военном училище Ракетных войск стратегического назначения завершился набор воспитанников.

В пятый класс СВУ поступило более 70 школьников из более 30 субъектов страны от Ленинградской области до Камчатского края.

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации учебного процесса.

На базе училища открыто большое количество кружков для всестороннего развития суворовцев, а именно: кружки по 3-D моделированию, робототехнике, экспериментальной химии, кружок по проектированию и моделированию беспилотных летательных аппаратов, где курсанты научатся особенностям проектирования и эксплуатации БЛА, разработке полетных и технических параметров, моделированию самих аппаратов с анализом принципов работы.

Также в училище есть киностудия, на которой учащиеся постигают азы монтажа, снимают и монтируют фильмы для всевозможных конкурсов.

За период набора в ходе работы горячей линии Пермского СВУ от школьников и их родителей поступило более 10 тыс. звонков.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Военное образование , Среднее образование , Суворовское училище , РВСН
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