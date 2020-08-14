14.08.2020 (20:28)
Воздушно-космические силы проведут учения по специальным видам обеспечения ВВС
В конце августа на аэродромах Южного военного округа спланировано учение по специальным видам обеспечения военно-воздушных сил, в ходе которого будут рассмотрены вопросы подготовки воздушных судов различных родов авиации.
Всего на учение привлекается более 400 воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов, более полутора тысяч единиц средств наземного обеспечения полетов.
В ходе мероприятия будут отработаны вопросы подготовки воздушных судов к боевым действиям на базовом, оперативном и полевом аэродромах.
Впервые обеспечение боевых действий будет проводиться силами и средствами универсальной мобильной авиационной комендатуры.
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