14.08.2020 (15:00)

На МВТФ «АРМИЯ-2020» Сухопутные войска представят выставку инноваций и продемонстрируют возможности современных образцов вооружения и военной техники

Олег Леонидович, что именно Сухопутные войска покажут общественности на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который в этом году Минобороны России впервые проведёт одновременно с Армейскими международными играми?

VI Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт, как уже сообщалось, с 23 по 29 августа. Действительно, отличительной особенностью станет то, что впервые одновременно с форумом будут проводиться и Армейские международные игры – 2020. Опыт проведения Международного военно-технического форума и Армейских международных игр показал, что они актуальны для российских и иностранных специалистов, научного и делового сообщества. Более того, эти мероприятия неизменно вызывают большой интерес и у обычных посетителей. Безусловно, проведение двух крупных международных мероприятий позволяет повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч, что, в свою очередь, положительно скажется на имидже форума и Игр и на их популяризации. В рамках форума специалисты Главного командования и образовательных учреждений Сухопутных войск представят деловому и научному сообществу, а также широкой общественности выставку инновационных достижений и современные образцы вооружения, военной и специальной техники. Их возможности будут продемонстрированы как на площадках Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот», так и в ходе динамического показа на полигоне Алабино в Московской области. На военно-техническом форуме и Армейских международных играх будет представлена насыщенная программа на полигоне Алабино, где в первой половине дня состоятся заезды экипажей в рамках конкурса «Танковый биатлон», а во второй половине – ходовые и огневые возможности вооружения и техники в ходе динамического показа форума. При этом программа динамического показа разделена тематически по дням: мастер-класс военных специалистов, вооружение и военная техника танковых и мотострелковых войск, войсковой ПВО и инженерных войск, ракетных войск и артиллерии. А в день закрытия форума боевые возможности продемонстрируют Воздушно-десантные войска – с показом десантирования из вертолётов Ми-8 и Ми-26. Для привлечения молодёжи и расширения мест демонстрации соревнований, проводимых в рамках Армейских международных игр, на территории выставочного комплекса парка «Патриот» будут дополнительно развёрнуты фан-зоны, в которых можно ознакомиться с образцами вооружения и военной техники, задействованными в играх, испытать себя на тренажёрах-симуляторах различных боевых машин или понаблюдать за соперничеством команд. Отмечу, что впервые в процессе динамического показа работы средств ПВО на полигоне Алабино в режиме реального времени по установленному телемосту будет одновременно показана боевая работа зенитных ракетных комплексов и систем ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Какие образцы вооружения и техники намечено представить в статике и динамике?

Традиционно вниманию гостей и участников форума представим новейшие образцы бронетанкового вооружения, которые сейчас активно поступают в мотострелковые и танковые войска. Как и в предыдущие годы, современные и перспективные образцы техники будут демонстрироваться на статической экспозиции на открытых площадках, а также в крытых павильонах Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» и на полигоне Алабино. В первую очередь, это танк Т-72Б3, который с 2014 года показывает свои превосходные возможности в «Танковом биатлоне». В результате его модернизации повышена мощность двигателя, что позволило улучшить манёвренность боевой машины, установлен новый современный комплекс вооружения, улучшен обзор и повышена защищённость. Отличием бронетранспортёра БТР-82А от предыдущих образцов стало наличие нового боевого модуля со стабилизированным вооружением, включающем автоматическую пушку. Улучшена его ходовая часть, модернизированы двигатель и трансмиссия. Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск представят ракетный комплекс «Искандер-М». По совокупности реализованных технических решений, высокой боевой эффективности его смело можно отнести к оружию нового поколения. Это единственный в мире оперативно-тактический комплекс, способный запустить сразу две ракеты с одной самоходной пусковой установки, причём точность и вероятность поражения цели близки к единице. Не обделено вниманием и современное артиллерийское вооружение: 152-мм самоходная гаубица «Мста-СМ» обладает высокой скорострельностью, повышенными точностными характеристиками, а также автоматизацией процессов подготовки и ведения стрельбы; 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Хоста» сочетает в себе качества миномёта и гаубицы, причём способно вести огонь не только отечественными, но и всеми типами зарубежных 120-мм мин. В части, касающейся войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск, будут представлены зенитные ракетные комплексы: средней дальности «Бук-М3» и малой дальности «Тор-М2», перспективный мобильный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО». Поступающий с 2016 года в войска современный комплекс «Бук-М3» имеет увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет: с 4 до 6 ЗУР – на самоходной огневой установке, и с 6 до 12 ЗУР – на пусковой установке. Это позволяет эффективно бороться с воздушными целями всех классов, в том числе с крылатыми ракетами на предельно малых высотах (до 50 метров). Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» с вертикальным стартом ракет способен одновременно обстреливать до 4 воздушных целей на месте и в движении. Этот комплекс – основное средство борьбы с атакующими элементами высокоточного оружия: управляемыми ракетами и планирующими авиабомбами, а также с тактическими малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Практика применения зенитных ракетных комплексов показала, что одной из проблем является борьба с мини- и микробеспилотными летательными аппаратами. В целях её решения разрабатывается перспективный мобильный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики и многофункциональным снарядом с дистанционным подрывом у цели. Закупка данных образцов вооружения позволит значительно повысить боевые возможности войск ПВО Сухопутных войск.

Самой зрелищной частью динамического показа на форуме, безусловно, станет демонстрация возможностей войсковой ПВО, которая будет проходить, как я уже говорил, одновременно на двух полигонах (Ашулук и Алабино) с розыгрышем двух демонстрационных эпизодов. Первый – уничтожение оперативно-тактических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов тяжёлого и среднего класса средствами ПВО, развёрнутыми на полигоне Ашулук, с видео­трансляцией действий в режиме онлайн на медиафасадах и медиа-экранах на полигоне Алабино. К боевой работе будут привлечены зенитная ракетная система дальнего действия С-300В4, зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М3» и малой дальности «Тор-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Второй эпизод – уничтожение средних и мини-бес­пилотных летательных аппаратов зенитно-пушечным вооружением ЗРПК «Панцирь-С», ЗПРК «Тунгуска-M1» и стрелковым оружием боевой машины «Тайфун-ПВО», а также воздействием средств радиоэлектронной борьбы на полигоне Алабино. Данные средства противовоздушной обороны являются высокомобильными, имеют разведывательные, огневые и манёвренные возможности и обеспечивают поражение любых высокоскоростных целей ракетными и ствольными каналами.

Примут ли участие специалисты Сухопутных войск в научно-деловой программе форума?

Представители Главного командования и образовательных учреждений Сухопутных войск традиционно принимают самое активное участие в мероприятиях научно-деловой программы форума, и 2020 год не исключение. В этом году в рамках научно-деловой программы форума состоится значимое мероприятие – научно-практическая конференция по вопросам совершенствования вооружения и военной техники Сухопутных войск и ВДВ под руководством заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко. В работе конференции планируют принять участие начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, заместители главы военного ведомства, руководители центральных органов военного управления, командующие войсками военных округов, представители Военно-промышленной комиссии, федеральных органов исполнительной власти, а также руководители корпораций оборонно-промышленного комплекса. Как показывает практика, проведение подобных мероприятий основано на принципах обмена мнениями, конструктивного диалога специалистов военно-технической сферы, представителей органов военного управления, экспертного и научного сообществ с целью совместного обсуждения и поиска оптимальных решений для эффективной реализации задач по совершенствованию и развитию армии в настоящем и будущем. Также Главным командованием Сухопутных войск запланировано проведение двух открытых круглых столов по вопросам функционирования электронно-образовательной среды военно-учебных заведений и строительства ракетных войск и артиллерии в деятельности научных школ Михайловской военной артиллерийской академии. Помимо этого, специалисты Сухопутных войск примут участие в других мероприятиях научно-деловой программы форума, проводимых как федеральными органами исполнительной власти – Минпромторгом, Минобразования, так и органами военного управления Минобороны России.

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