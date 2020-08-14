14.08.2020 (19:49)

Главком ВМФ России открыл береговой тренировочный комплекс «Клён-85» в учебном центре подготовки экипажей подводных лодок в Сосновом Бору

В городе Сосновый Бор (Ленинградская обл.) в учебном центре подготовки экипажей подводных лодок Военного учебно-научного центра ВМФ состоялась торжественная церемония, посвящённая вводу в строй новейшего берегового тренировочного комплекса «Клён-85», предназначенного для подготовки подводников. Церемония прошла под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

В мероприятии приняли участие генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев, руководство главного военно-строительного управления № 14, начальники управлений и служб Главного командования ВМФ.

Тренировочный комплекс «Клён-85» предназначен для групповой и одиночной подготовки расчетов отсеков, командного пункта и экипажа подводной лодки в целом. С использованием комплекса существенно повысится качество отработки основных элементов курсовых задач, подготовки к использованию экипажем подводной лодки штатного вооружения и технических средств, ведению действий как одиночной подводной лодкой, так и в составе групп подводных лодок. Также, комплекс позволяет отрабатывать практические навыки всех категорий личного состава по борьбе за живучесть и использованию спасательных устройств и средств корабля.

Для подготовки личного состава используются новейшие тренажеры, учебные классы оборудованы техникой и учебно-методическими материалами, стендами и макетами в реальном масштабе.

«Открытие комплекса актуально на фоне активного развития ВМФ, ввода в строй новых кораблей и подводных лодок. Эффективность выполнения задачи военно-морского присутствия ВМФ России в Мировом океане напрямую зависит от высококвалифицированных специалистов, профессионалов своего дела. Их подготовка ведется с учетом самых современных требований», — отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на церемонии открытия учебно-тренировочного комплекса подводников «Клён-85» в Сосновом Бору.

В ходе церемонии главком ВМФ перерезал красную ленту и вручил символический ключ начальнику учебного центра капитану 1 ранга Сергею Белобородову, после чего был произведён осмотр основных составляющих тренировочного комплекса. При осмотре особое внимание было уделено тренажерам и учебным классам, в которых подводникам предстоит совершенствовать свои навыки.

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