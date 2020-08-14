14.08.2020 (19:43)

Инженеры ЗВО обеспечили манёвр войск в Ленинградской области

На полигоне Луга в Ленинградской области в ходе комплексного тактико-специального занятия, проведённого в рамках лагерного сбора, военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) отработали ряд учебных вопросов по действиям отрядов обеспечения движения в различных условиях боевой обстановки.

В ходе комплексного занятия военнослужащие получили практику в ведении инженерной разведки маршрутов движения войск с использованием миноискателей, стоящих на оснащении подразделений, и мино-розыскных собак в наведении переправ через ручьи, реки, овраги с применением комплектов тяжёлых механизированных мостов ТММ-3, в преодолении естественных и искусственных препятствий в виде завалов, противотанковых рвов, участков минных полей при помощи тяжёлой инженерной техники.

Так же в ходе занятия военнослужащие отработали различные варианты действий подвижных отрядов заграждений.

Всего в занятии приняли участие более 150 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники.

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