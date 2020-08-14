14.08.2020 (19:37)

Самое масштабное применение авиации и ПВО ЦВО состоялось на финале учения двух армии под Оренбургом

Самое масштабное совместное применение авиации и средств ПВО Центрального военного округа состоялось в ходе финального этапа двустороннего учения общевойсковых армии округа. Всего было задействовано более 20 самолетов и вертолетов и свыше 250 единиц техники войск противовоздушной обороны.

Группировка авиации и сил ПВО, созданная для защиты района дислокации и воздушной поддержки войск, отразила удары ракет, налеты беспилотных летательных аппаратов и уничтожила наземные цели условного противника на полигоне под Оренбургом.

В ходе практических действии экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и ПЗРК «Игла» отразили атаку более 50 беспилотных летательных аппаратов с ударным снаряжением. Эскадрильи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов, проникнув в район эшелонированной ПВО противника при помощи средств РЭБ.

Действуя в составе звеньев, экипажи Ми-24П, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по объектам укрепленного района противника. Используя неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность», вертолеты наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

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