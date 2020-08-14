14.08.2020 (19:34)

Более 2 тыс. военнослужащих ЦВО применили «Метеоры» и «Солнцепеки» на финале двустороннего учения под Оренбургом

Более 2 тыс. военнослужащих инженерно-саперных частей и подразделений РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО) применили установки разминирования «Метеор» и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» в ходе финального розыгрыша крупнейшего учения двух общевойсковых армии на полигоне под Оренбургом.

В ходе практических действий военнослужащие провели инженерную разведку основных маршрутов движения колонн, использовав селективные миноискатели ИМПС-2. Затем расчеты установок УР-77 «Метеор» провели дистанционное разминирование участков местности. Выполнив отстрел зарядов разминирования, военнослужащие обеспечили перемещаемые войска безопасными проходами глубиной до 100 метров и шириной до 6 метров.

В это же время, действуя с закрытых огневых позиций, специалисты расчетов ТОС-1А «Солнцепек» отработали создание непрерывной перемещающейся линии плотного огневого воздействия на позиции обороняющегося противника. Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» сковали условного противника в маневре залповым огнем и деморализовали его живую силу, используя 220-миллиметровые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении.

Также группировки войск РХБ защиты и инженерных подразделений отработали совместную задачу создания «огненного вала», состоящего из противотанковых мин и зажигательных фугасов. Горящая масса зажигательных средств препятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления условным противником, а также деморализовало его живую силу.

Всего в практических действиях было задействовано более 200 единиц техники парка инженерно-саперных частей и подразделений РХБ защиты.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

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