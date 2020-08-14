14.08.2020 (19:31)

Командующий войсками ЦВО отметил, что две общевойсковых армии справились с задачами в ходе крупнейшего учения

Военнослужащие 2-й и 41-й общевойсковых армии Центрального военного округа справились с поставленными задачами в ходе крупнейших в этом году двусторонних учений, завершившихся в четырех регионах Сибири и Поволжья.

«Более подробные итоги будут подведены позже, но сегодня могу сказать, что обе армии справились со всеми поставленными задачами, находятся в постоянной боевой готовности, регулярно наращивают и совершенствуют свой потенциал и способны гарантированно выполнить задачи в любых условиях обстановки по охране безопасности Российской Федерации в своих зонах ответственности», - сказал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, подводя итоги учений.

Командующий добавил, что каждой из общевойсковых армий было отработано более 400 различных учебно-боевых задач. По итогам их выполнения штабом округа дана оценка командирам всех уровней.

«Особенностью учений стала отработка вопросов применения созданных группировок войск при вскрытии и отражении глобального удара условного противника, а также противодействия созданием комплексной системы защиты с включением в нее сил и средств радиоэлектронной борьбы, разведки, противовоздушной обороны и дальнего огневого поражения», - сказал генерал-полковник Лапин.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники прошло с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий были задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

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