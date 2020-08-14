14.08.2020 (19:28)

Новейшие мобильные пункты управления на базе «Тигров» впервые применили на учениях в ЦВО

Новейшие бронированные пункты управления на базе автомобиля «Тигр» впервые применили в ходе розыгрышей на крупнейшем учении 2-й и 41-й общевойсковых армий Центрального военного округа.

«В ходе практических розыгрышей впервые испытали созданные на базе автомобилей «Тигр» новейшие мобильные пункты управления от оперативного-стратегического до тактического звена, другими словами — от военного округа до бригады включительно», — сообщил в пятницу командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, подводя итоги учений.

Генерал-полковник отметил, что применение новых пунктов управления позволило командирам непрерывно управлять войсками, в том числе в движении, и обеспечило защищенность начальников.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники прошло с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий были задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Двустороннее учение проходит под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

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