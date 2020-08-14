14.08.2020 (19:25)

Более 1,5 тыс. военнослужащих ЦВО применили «Торнадо-Г» и «Ураганы» на финале двустороннего учения ЦВО в Кузбассе

Более 1,5 тыс. военнослужащих подразделения реактивной и ствольной артиллерии Центрального военного округа отработали применение реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураганов» и «Мста-С» в ходе практического этапа с боевой стрельбой в ходе финального этапа крупнейших двусторонних учений ЦВО в Кузбассе.

В ходе практический действии военнослужащие подразделений артиллерийской разведки, оснащенных комплексами «Зоопарк» и «Аистенок», обеспечили точными координатами целей расчеты РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган» и «Мста-С». Артиллеристы выполняли огневые задачи в составе разведывательно-огневого комплекса, действовали в ходе маневренной обороны и поддержки наступающих подразделений, контрбатарейной стрельбы.

На заключительном этапе учения были отработаны способы огневой поддержки, основанные на опыте ведения боевых действии вооруженных конфликтов современности: огневые коридоры, прочески и перекаты.

Всего в практических действия принимало участие более 300 единиц артиллерийского вооружения, средств артразведки, связи и беспилотной авиации.

Основной практический этап действий войск прошел под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники прошло с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий были задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон»

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