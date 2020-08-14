14.08.2020 (19:19)

Военнослужащие ЦВО остановили прорыв танков условного противника «огненным валом» на учении под Оренбургом

Военнослужащие инженерных войск и подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) остановили прорыв танков противника «огненным валом», подорвав управляемые фугасные снаряды на площади 2 гектара на крупнейшем учении двух армии под Оренбургом.

В рамках практического этапа учения специалисты инженерных войск и РХБ защиты ЦВО применили метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке на танкоопасном направлении. Заманив танки условного противника в заданный район, военнослужащие провели подрыв огневых фугасов. Искусственно созданная горящая масса зажигательных средств препятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления условным противником, а также деморализовало его живую силу.

Всего к подготовке и практическим действиям специалистов РХБ защиты и инженерных войск ЦВО было привлечено около 70 единиц специальной техники и свыше 500 военнослужащих инженерно-саперных и огнеметных подразделений.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

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