14.08.2020 (19:14)

Летчики ЦВО «вертолетной каруселью» уничтожили укрепленный район условного противника на учении под Оренбургом

Экипажи армейской авиации Ми-24П «Крокодил» применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолетная карусель» при уничтожении укрепрайона в ходе основного этапа крупнейшего двустороннего учения двух армии Центрального военного в Оренбургской области.

Действуя в составе звеньев, экипажи Ми-24П, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по объектам укрепленного района противника. Используя неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность», вертолеты наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником.

Высокая эффективность огневого поражения была достигнута за счет непрерывного кружения вертолетов над местностью с поочередными пусками авиационных средств поражения. Корректировка огня с земли велась при помощи штатных радиосредств как в открытом, так и защищенном режимах.

Способ огневой поддержки подразделений «вертолетная карусель» основан на опыте современных вооруженных конфликтов.

Всего в тактическом эпизоде принимало участие около 10 вертолетов, более 100 единиц вооружения, комплексов беспилотной авиации, машин подвозов боеприпасов и горючего и свыше 500 военнослужащих подразделений всестороннего обсечения.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

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