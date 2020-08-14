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14.08.2020 (19:12)

Военные медики впервые провели операцию в ходе совершения марша на учении войск ЦВО под Оренбургом

Специалисты медицинских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) впервые отработали проведение операции условному пострадавшему от огнестрельного ранения в ходе совершения марша на крупнейшем двустороннем учении армии в Оренбургской области.

По замыслу практического эпизода, автомобильная перевязочная АП-2 на базе военного грузовика КамАЗ совершала марш в составе колонны группировки войск, передовое охранение которой попало под обстрел. Для недопущения сильной кровопотери у пострадавшего военнослужащего было принято решение о проведении оперативного вмешательства в ходе марша. Двигаясь в составе колонны, военные медики впервые в движении отработали рассечение кожи, извлечения пули и осколков, восстановление целостности органа и установку временного дренажа условно пострадавшему.

Всего для медицинского обеспечения практических этапов учения и развертывания полевых госпиталей привлечены свыше 500 специалистов высшего, среднего и младшего медицинского персонал войск ЦВО.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа (ЦВО) с участием более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Медицина
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