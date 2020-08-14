14.08.2020 (19:08)

Эскадрильи Су-34 уничтожили ПВО условного противника под прикрытием средств РЭБ на крупнейшем учении под Оренбургом

Эскадрильи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО) нанесли бомбовый удар по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов в ходе финального этапа двустороннего учения общевойсковых армии на полигоне в Оренбургской области.

Подлетая к району сосредоточения средств ПВО условного противника, эскадрильи разделились на две части. Первая группа Су-34, набрав высоту, применила систему радиоэлектронного противодействия «Хибины», имитируя своим радиолокационным полем три стратегических бомбардировщика без прикрытия. При этом вторая группа самолетов на малых высотах, отключив штатные средства связи и РЭБ, незамеченной вошла в район выполнения условного боевого задания и провела сброс осколочно-фугасных бомб на объекты, назначенные к уничтожению.

Для введения условного противника в заблуждение самолеты поднялись с аэродрома базирования в воздух попарно и одиночно в режиме радиомолчания.

В практическом этапе с применением авиационных средств поражения приняло участие около 10 самолетов Су-34 и свыше 500 военнослужащих служб наземного обеспечения полетов, подразделений связи и объективного контроля, а также полигонных команд.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице