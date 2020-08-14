Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.08.2020 (19:08)

Эскадрильи Су-34 уничтожили ПВО условного противника под прикрытием средств РЭБ на крупнейшем учении под Оренбургом

Эскадрильи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО) нанесли бомбовый удар по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов в ходе финального этапа двустороннего учения общевойсковых армии на полигоне в Оренбургской области.

Подлетая к району сосредоточения средств ПВО условного противника, эскадрильи разделились на две части. Первая группа Су-34, набрав высоту, применила систему радиоэлектронного противодействия «Хибины», имитируя своим радиолокационным полем три стратегических бомбардировщика без прикрытия. При этом вторая группа самолетов на малых высотах, отключив штатные средства связи и РЭБ, незамеченной вошла в район выполнения условного боевого задания и провела сброс осколочно-фугасных бомб на объекты, назначенные к уничтожению.

Для введения условного противника в заблуждение самолеты поднялись с аэродрома базирования в воздух попарно и одиночно в режиме радиомолчания.

В практическом этапе с применением авиационных средств поражения приняло участие около 10 самолетов Су-34 и свыше 500 военнослужащих служб наземного обеспечения полетов, подразделений связи и объективного контроля, а также полигонных команд.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Зенитчики отразили атаку групп ударных беспилотников в ходе крупнейшего учения войск ЦВО в Поволжье
Военные инженеры ЦВО провели разминирование взрывным способом в ходе финала двустороннего учения под Оренбургом
Огнеметчики создали «огневой вал» на крупнейшем учении войск ЦВО в 2020 году
Командующий войсками ЦВО вручил награды отличившимся военнослужащим на двустороннем учении в Оренбуржье

Метки:
Центральный военный округ , Учения , ВВС , Боевая подготовка , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false