14.08.2020 (19:05)

Зенитчики отразили атаку групп ударных беспилотников в ходе крупнейшего учения войск ЦВО в Поволжье

Военнослужащие подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО) мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку групп ударных беспилотных летательных аппаратов на позиции войск в ходе финального этапа крупнейшего двустороннего учения общевойсковых армии на полигоне в Оренбургской области.

По замыслу тактического эпизода более 50 летательных аппаратов с ударным снаряжением планировали налет на группировку войск в обороне. Обнаружив подлетающие дроны, наблюдатели передали их координаты на командный пункт ПВО.

Получив команду на применение вооружения по воздушным целям, экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» плотным огнем двуствольных автоматических 30-миллиметровых пушек уничтожили передовые летательные аппараты условного противника. Завершили уничтожение одиночных беспилотников расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Всего в финальном практических действии войсковой ПВО было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 150 единиц техники радиотехнических войск, комплексов связи, средств обнаружения и объективного контроля.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

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