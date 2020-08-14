14.08.2020 (19:00)

Военные инженеры ЦВО провели разминирование взрывным способом в ходе финала двустороннего учения под Оренбургом

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили проход военной техники через минное поле, проделав нем проходы взрывным способом в ходе финального розыгрыша крупнейшего учения двух общевойсковых армии на полигоне под Оренбургом.

В ходе практических действий военнослужащие провели инженерную разведку основных маршрутов движения, использовав селективные миноискателей ИМПС-2, недавно поступившие на вооружение мотострелкового соединения ЦВО в Самарской области. Затем расчеты установок разминирования УР-77 «Метеор» провели дистанционное разминирование участков местности. Выполнив отстрел удлиненных зарядов разминирования, доставляемых к месту расчистки твердотопливными буксирными ракетами, военнослужащие обеспечили перемещаемые войска безопасными проходами глубиной до 100 и шириной до 6 метров. Дистанционное разминирование управляемых минных полей способствовало безопасному перемещению наступающих подразделений, а также сохранению.

Всего к практическим действиям было привлечено более 600 военнослужащих подразделений инженерно-саперных подразделений, расчетов тяжелых огнеметных систем, комплексов разведки и связи и свыше 150 единиц наземной техники служб обеспечения.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

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