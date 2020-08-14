14.08.2020 (18:45)

Огнеметчики создали «огневой вал» на крупнейшем учении войск ЦВО в 2020 году

Военнослужащие огнеметных подразделений полка радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Поволжье, создали «огневой вал», применив тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» в ходе основного розыгрыша практических действии крупнейшего двустороннего учения ЦВО под Оренбургом.

Действуя с закрытых огневых позиций, специалисты расчетов ТОС-1А «Солнцепек» огнем создали непрерывную перемещающуюся линию плотного огневого воздействия на позиции обороняющегося противника. Используя 220-миллиметровые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» сковали условного противника в маневре залповым огнем и деморализовали его живую силу.

В практическом эпизоде было задействовано более 500 военнослужащих из состава разделений РХБ защиты, связи, беспилотной авиации и свыше 100 единиц военной и военно-специальной техники.

Основной практический этап действий войск проходит под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Справочно:

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армий ЦВО с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах в Сибири и Поволжье.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

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