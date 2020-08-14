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14.08.2020 (18:30)

Командующий войсками ЦВО вручил награды отличившимся военнослужащим на двустороннем учении в Оренбуржье

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил награды отличившимся военнослужащим на двустороннем учении, которое проходило на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Государственные и ведомственные ордена и медали, а также ценные подарки были вручены около 20 военнослужащим 2-й общевойсковой армии. Также командующий присвоил нескольким офицерам очередные воинские звания.

Учение проходило с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья. Оно стало крупнейшим в текущем году в Центральном военном округе. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц военной техники 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий Центрального военного округа.

В отработке совместных практических действий задействованы мотострелковые, танковые подразделения, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, а также расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Форпост», «Орлан-10» и «Элерон».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Командующий , Торжественные церемонии , Награждения
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