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14.08.2020 (17:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с военными медиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с офицерами и с младшими специалистами медицинской службы.

В рамках занятия более 20 специалистов медицинской службы выполняли нормативы по специальной подготовке.

Военные медики отработали действия по оказанию скорой медицинской помощи в полевых условиях при переломах, кровотечениях различной степени тяжести, получении солнечных и тепловых ударов, а также действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники и труднодоступных участков местности.

Занятие с военными медиками в ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , Приднестровье
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