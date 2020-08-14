14.08.2020 (17:45)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с военными медиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с офицерами и с младшими специалистами медицинской службы.
В рамках занятия более 20 специалистов медицинской службы выполняли нормативы по специальной подготовке.
Военные медики отработали действия по оказанию скорой медицинской помощи в полевых условиях при переломах, кровотечениях различной степени тяжести, получении солнечных и тепловых ударов, а также действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники и труднодоступных участков местности.
Занятие с военными медиками в ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.
Новости по теме:
В Ленобласти с пожарными расчетами общевойсковой армии ЗВО проведена тренировка по ликвидации природных пожаров
Расчеты комплексов «Искандер-М» ЗВО на учении в Ивановской области выполнили электронные пуски ракет
Разведывательный батальон танковой дивизии ЗВО убыл из Московской в Нижегородскую область для участия в воздушно-десантной подготовке
Метки: