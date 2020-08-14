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14.08.2020 (17:30)

В Ленобласти с пожарными расчетами общевойсковой армии ЗВО проведена тренировка по ликвидации природных пожаров

На территории соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, более 30 пожарных расчетов приняли участие в специальном учении по ликвидации природных очагов возгорания.

В целях совершенствования навыков военнослужащих в пользовании штатными приборами пожаротушения, на специально оборудованных площадках были созданы макеты лесной местности из сухостоя. Отсчет времени на проведение мероприятий по тушению пожара начинался от момента подачи команды руководителем занятия.

Кроме того, ключевой задачей являлась проверка навыков личного состава расчетов в применении штатной пожарной техники и экипировке в специальные огнеупорные костюмы в соответствии с установленными временными нормативами.

Военнослужащие получили практику в применении ручных средств пожаротушения, а также пожарных автоцистерн, установленных на базе автомобилей КамАЗ и «Урал».

В проведении специального учения приняли участие более ста военнослужащих объединения и около 30 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Пожарная безопасность , Специальная подготовка
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