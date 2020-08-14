Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.08.2020 (17:15)

Расчеты комплексов «Искандер-М» ЗВО на учении в Ивановской области выполнили электронные пуски ракет

В Ивановской области прошло тактико-специальное учение с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Западного военного округа (ЗВО).

В ходе мероприятия военнослужащие отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолению зараженных участков местности.

По прибытии на место проведения учения расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию ОТРК «Искандер», установили устойчивую связь и провели учебные (электронные) пуски ракет.

Военнослужащие совершенствовали навыки по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Кроме того, ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны ОТРК на пусковых позициях.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье прибыли все участники конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2020
Разведывательный батальон танковой дивизии ЗВО убыл из Московской в Нижегородскую область для участия в воздушно-десантной подготовке
Военный совет ЗВО обсудил ход боевой подготовки войск, дислоцированных на западе страны
Траление мины продемонстрируют моряки ЗВО на форуме «АРМИЯ-2020» в Кронштадте

Метки:
Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false