14.08.2020 (17:15)

Расчеты комплексов «Искандер-М» ЗВО на учении в Ивановской области выполнили электронные пуски ракет

В Ивановской области прошло тактико-специальное учение с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Западного военного округа (ЗВО).

В ходе мероприятия военнослужащие отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолению зараженных участков местности.

По прибытии на место проведения учения расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию ОТРК «Искандер», установили устойчивую связь и провели учебные (электронные) пуски ракет.

Военнослужащие совершенствовали навыки по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку. Кроме того, ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны ОТРК на пусковых позициях.

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