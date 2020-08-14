14.08.2020 (17:00)

В Подмосковье прибыли все участники конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2020

Сегодня в Подмосковье на полигон Алабино Западного военного округа прибыла последняя команда участников конкурса «Полевая кухня» который состоится в рамках Армейских международных игр-2020 из Узбекистана.

Участники прибыли в Москву в аэропорт Шереметьево, где команды встретила судейская коллегия конкурса «Полевая кухня». Медиками ЗВО было организовано проведение противоэпидемических мероприятий, включающих в себя первичный медицинский осмотр и термометрию. Все участники команды были обеспечены медицинскими масками и антисептиками.

По прибытии команду по доброй традиции встретили с хлебом и солью. Сейчас команда будет находится на карантине и уже с 17 августа приступят к подготовке.

Всего в международном этапе конкурса «Полевая кухня-2020» примут участие порядка 60 военнослужащих из России, Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама, Абхазии и Армении.

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