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14.08.2020 (16:45)

Разведывательный батальон танковой дивизии ЗВО убыл из Московской в Нижегородскую область для участия в воздушно-десантной подготовке

Свыше 200 военнослужащих разведывательного батальона танковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) убыли из Московской в Нижегородскую область для участия в воздушно-десантной подготовке.

С военнослужащими пройдут занятия по укладке парашютных систем и обращению со стропами управления на специальных тренажерах, имитирующих раскрытый парашют. Разведчики совершат прыжки с борта вертолетов Ми-8 на высоте от 600 до 800 метров в дневное и ночное время суток с применением парашютных систем Д-10.

Всего каждый военнослужащий совершит не менее 5 прыжков. В рамках занятий разведчики выполнят нормативы на скорость укладывания парашютных систем и точность приземления в район высадки.

Плановые занятия по воздушно-десантной подготовке проводятся на базе отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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