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14.08.2020 (16:30)

Военный совет ЗВО обсудил ход боевой подготовки войск, дислоцированных на западе страны

Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлёва в режиме видеоконференции состоялось заседание Военного совета округа.

Военный совет ЗВО обсудил ход летнего периода обучения и боевую подготовку войск, дислоцированных на территории 26 субъектов запада и центра страны. Также генерал-полковник Александр Журавлёв обратил особое внимание командиров соединений и воинских частей на завершающий этап подготовки к проведению Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» и Армейских международных игр-2020 на территории и объектах округа.

В заседании Военного совета ЗВО приняли участие заместители командующего, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградским объединением ВВС и ПВО, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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