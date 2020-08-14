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14.08.2020 (16:15)

Траление мины продемонстрируют моряки ЗВО на форуме «АРМИЯ-2020» в Кронштадте

Траление и подрыв плавающей мины продемонстрируют военные моряки Западного военного округа в ходе Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020», который пройдёт в Кронштадте с 27 по 29 августа.

«Гости форума в Кронштадте смогут увидеть траление и подрыв плавающей мины экипажем базового тральщика «Павел Хенов», — сообщил командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Входящий в состав Ленинградской военно-морской базы тральщик «Павел Хенов» оснащен ракетным, минно-торпедным, противолодочным и противоминным вооружением.

Траление и подрыв плавающей мины станет эпизодом динамического показа 27 августа, в ходе которого будет продемонстрировано применение новейших образцов вооружения и военной техники.

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» в Кронштадте представят более 30 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники. В подготовке экспозиции и практических эпизодов задействовано более 300 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Международная деятельность
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