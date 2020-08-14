14.08.2020 (17:30)

В Академии Генштаба подвели итоги конкурса детского рисунка, посвященного 75-летию Победы

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации подвели итоги конкурса детского рисунка, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе, который проводился по инициативе первичной профсоюзной организации с целью нравственного и патриотического воспитания молодежи, приняли участие дети, внуки и правнуки слушателей, преподавателей и ученых главного военного вуза России. Присланные рисунки войдут в экспозицию выставки «Пусть будет День Победы над фашизмом победой мира на планете навсегда» для сотрудников и гостей академии.

По решению жюри лучшими признаны работы Анастасии Сканцевой (7 лет), Данилы Макинина (13 лет), Ильи Колганова (6 лет), Софии Подвойской (7 лет), Имиля Алиметова (7 лет), Маргариты Греховой (12 лет), Дмитрия Михальчи (10 лет), Варвары Разумеевой (8 лет), Елисея Суркова (11 лет) и Семена Скакуна (7 лет). Победители удостоены дипломов, их работы направлены на всеармейский этап конкурса.

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