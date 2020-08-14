14.08.2020 (15:45)

Отряд комплексной экспедиции Северного флота 12 ГУМО и РГО начал работу на Новой Земле

Морской буксир Северного флота МБ-12 вышел из губы Белушья острова Южный архипелага Новая Земля и направился к проливу Маточкин Шар. На борту судна находятся участники очередной комплексной экспедиции, которую Северный флот совершает вместе с 12 Главным управлением Минобороны России и Русским географическим обществом.

В церемонии проводов экспедиционного отряда в губе Белушья приняли участие представители командования новоземельского центрального полигона и юнармейцы посёлка Белушья губа. С напутственной речью выступил заместитель начальника полигона по научной работе полковник Владимир Хоботов. Были зачитаны приветственные телеграммы от командования 12 Главного управления МО РФ и руководства Комплексной экспедиции Северного флота.

Комплексная экспедиция военных и учёных РГО в Арктику в нынешнем году разделена на два отряда. Первый действует на ледоколе «Илья Муромец», который в настоящее время в составе арктической группировки Северного флота направляется в Дудинку. Второй отряд будет действовать в районе островов архипелага Новая Земля в Карском море. Ему предстоит провести обследование побережья, установить образование новых географических объектов, а также провести ряд научно-практических и исторических исследований.

Путь, которым пройдёт второй отряд экспедиции частично объединит маршруты арктических исследователей Владимира Русанова и Рудольфа Самойловича.

На побережье острова Южный в проливе Маточкин Шар участники экспедиции установят памятный знак в честь Владимира Русанова. Памятник был изготовлен на средства благотворителей Марии и Алексея Беловых и 3 августа передан участникам экспедиции в московской штаб-квартире РГО.

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