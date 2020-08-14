14.08.2020 (15:40)
Экипажи дальней авиации отработали полеты с дозаправкой в воздухе и пуски ракет по наземным целям
Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тыс. километров.
Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации. В ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.
Также боевое применение авиационных средств поражения отработали экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс и Ту-22м3, вылетевших с аэродромов в Саратовской и Калужской областях.
Полеты проходили в рамках летно-тактического учения с соединением дальней авиации. Учение, в котором задействованы самолеты Ту-160, Ту-95мс, Ту-22м3, Ил-78, проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.