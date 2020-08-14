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14.08.2020 (15:30)

Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота уничтожили укрепления условного противника неуправляемыми ракетами С-8

Многофункциональные истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 в рамках плановых учений на полигоне в Калининградской области выполнили пуски 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» по фортификационным сооружениям условного противника.

Для поражения полноразмерных мишеней, имитирующих замаскированные укрепленные наземные объекты, экипажи выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-8, способных уничтожить наземные укрепления толщиной до нескольких метров в том числе железобетонные конструкции. После поражения укрепленных объектов инфраструктуры «противника» экипажи самолетов выполнили маневры по уходу от систем противовоздушной обороны.

Кроме того, на втором этапе учения летчики сбросили авиационные бомбы П-50Т, а также произвели стрельбу из авиационных пушек.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполняли как в дневное, так и в ночное время. Осуществлено около 20 вылетов на учебно-боевое применение. Всего полетах с боевым применением задействовано более 10 самолетов обоих модификаций, а также свыше 200 военнослужащих авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Морская авиация , Самолеты , Западный военный округ
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