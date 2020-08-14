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14.08.2020 (15:15)

Команды из Беларусии, Узбекистана и Вьетнама прибыли в Нижний Новгород для участия в международном конкурсе «Безопасный маршрут» АрМИ-2020

Военнослужащие из Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама прибыли в Нижний Новгород для участия в конкурсе «Безопасный маршрут» Армейских международных игр.

Конкурс пройдет в Нижегородской области на полигоне межвидового регионального учебного центра инженерных войск Министерства обороны РФ.

В состязании примут участие военные инженеры из Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана, и России. Все страны будут выступать на российской инженерной технике.

Игры военных инженеров пройдут с 24 по 30 августа на полигоне в районе д. Ташлыково Нижегородской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска , АрМИ , Безопасный маршрут
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