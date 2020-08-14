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14.08.2020 (13:30)

Расчеты ОТРК «Искандер» Балтийского флота в ходе учения уничтожили важные объекты условного противника

В Калининградской области расчеты ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», отработали уничтожение важных объектов условного противника.

В ходе учения расчеты ОТРК «Искандер-М» совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам и пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, условно зараженных районов и маневрированием в ограниченном пространстве.

В назначенном районе ракетчики провели мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые расчеты ракетного соединения отработали вопросы по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнили их перегрузку на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин.

Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет.

Кроме того, ракетчики выполнили комплекс задач по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели маскировку пусковых установок от современных средств разведки.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

ОТРК «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальностях до 500 км. Комплекс предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
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